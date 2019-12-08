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    На акції протесту в Багдаді загинув фотожурналіст

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    На акції протесту в Багдаді загинув фотожурналіст

    Фотокореспондент загинув унаслідок ножового поранення

    У ході масових акцій протесту в Багдаді загинув іракський військовий фотокореспондент Ахмед ель-Мухенне.

    Про це повідомляє Анадолу з посиланням на джерела в поліцейському управлінні Багдада.

    «Фотокореспондент загинув унаслідок ножового поранення, отриманого на площі Ель-Халлані поблизу площі Тахрір. Журналіст висвітлював акції протесту в Багдаді... на нього напали невідомі», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що військовий фотокор Ахмед ель-Мухенне працював у різних регіонах Іраку, висвітлюючи, в тому числі боротьбу з терористами ІДІЛ.

    Акції протесту, що охопили країну, він знімав з першого дня.

    Ірак ІДІЛ фотокореспондент журналіст
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