На акції протесту в Багдаді загинув фотожурналіст



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Фотокореспондент загинув унаслідок ножового поранення

У ході масових акцій протесту в Багдаді загинув іракський військовий фотокореспондент Ахмед ель-Мухенне.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на джерела в поліцейському управлінні Багдада.

«Фотокореспондент загинув унаслідок ножового поранення, отриманого на площі Ель-Халлані поблизу площі Тахрір. Журналіст висвітлював акції протесту в Багдаді... на нього напали невідомі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий фотокор Ахмед ель-Мухенне працював у різних регіонах Іраку, висвітлюючи, в тому числі боротьбу з терористами ІДІЛ.

Акції протесту, що охопили країну, він знімав з першого дня.