На акції протесту в Багдаді загинув фотожурналіст
Фотокореспондент загинув унаслідок ножового поранення
У ході масових акцій протесту в Багдаді загинув іракський військовий фотокореспондент Ахмед ель-Мухенне.
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на джерела в поліцейському управлінні Багдада.
«Фотокореспондент загинув унаслідок ножового поранення, отриманого на площі Ель-Халлані поблизу площі Тахрір. Журналіст висвітлював акції протесту в Багдаді... на нього напали невідомі», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовий фотокор Ахмед ель-Мухенне працював у різних регіонах Іраку, висвітлюючи, в тому числі боротьбу з терористами ІДІЛ.
Акції протесту, що охопили країну, він знімав з першого дня.