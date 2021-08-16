Названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі

Деякі країни не поспішають евакуювати свої посольства з Афганістану

Росія натомість називає відносини з терористами «хорошими» і навіть віддає посольство під охорону «Талібану»

Вранці 15 серпня бойовики «Талібану» оточили Кабул, змусили бігти президента Афганістану і вже до вечора засідали в його палаці, плануючи проголосити Ісламський Емірат.

США, Канада, Британія, Німеччина, Франція, Швеція та інші західні країни терміново перенесли свої посольства, а потім і зовсім вивезли дипломатів з Афганістану в супроводі військових. Україна також забирає своїх громадян з Афганістану та допомагає біженцям з інших країн залишити Кабул.

Росія натомість називає відносини з терористами «хорошими» і навіть віддає посольство під охорону «Талібану». Частину співробітників російської дипмісії планують евакуювати з Кабула, але основний «кістяк» дипломатів РФ залишиться. Як порахували російські ЗМІ, іще 14 посольств не поспішають залишати Кабул.

Росія

Спецпредставник Путіна щодо Афганістану Замір Кабулов вже завив: «Таліби мені давно здалися набагато більш здатні домовлятися, ніж маріонетковий кабульське уряд».

Китай

МЗС каже: «Таліби багаторазово висловлювали надію на розвиток сприятливих відносин з Китаєм і заявляли, що очікують участі Китаю у відновленні і розвитку Афганістану. Ми вітаємо ці наміри».

Індія

Посольство поки відкрито, але дипломати готуються до евакуації.

Іран

Президент Ібрахім Раїсі каже: «Військова поразка США і виведення їх військ з Афганістану дають можливість відновити безпеку і тривалий мир в цій країні».

Ірак

Поки не коментує ситуацію. Дипломати залишаються.

Казахстан (обмежена дипмісія)

Президент Касим-Жомарт Токаєв доручає «продовжити спостереження за розвитком ситуації в Афганістані, що вкрай важливо для прийняття рішень щодо подальшої співпраці з цією країною».

Киргизстан

Глава Комітету нацбезпеки Камчибек Ташиєв закликає «всі політичні сили проявити мудрість і почуття відповідальності за стабільність» і запрошує: «Закликаємо владу Афганістану надати можливість своїм студентам (звичайним студентам, не таліби - ред.), які бажають отримати освіту в Киргизстані, приїхати в нашу гостинну країну».

Узбекистан

МЗС повідомив про переговори з талібами щодо повернення біженців. За повідомленнями ЗМІ, експрезидент Афганістану Гані втік до Узбекистану. Ташкент це заперечує.

Таджикистан

За повідомленнями ЗМІ, Гані міг бігти і в Таджикистан. Душанбе теж не підтверджує цього.

Туркменістан

У Туркменістані нічого не говорять і просто залишаються.

Туреччина

Президент Ердоган говорив, що готовий зустрітися з талібами.

Індонезія (обмежена дипмісія)

Віце-президент Юсуф Калла каже: «У нас дипвідносини між країнами, а не між урядами».

Катар

Столиця Катару Доха залишається майданчиком для мирних переговорів щодо Афганістану за участю талібів.

Пакистан

МЗС каже: «Продовжуємо підтримувати зусилля з політичного врегулювання». Уряд Афганістану звинувачувало Пакистан у підтримці талібів, але в Ісламабаді все заперечують.

ОАЕ

Дипломати еміратів залишаються в Кабулі, але допомагають евакуюватися колегам з посольств західних країн.

Станом на день 16 серпня відомо, що у захопленому талібами Афганістані залишаються близько 50 українців. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Тепер одразу дві українські дипустанови – в Таджикистані та Пакистані – стежать за ситуацією в Афганістані та готові допомагати громадянам України.

За повідомленням Держприкордонслужби, афганці, які прибули в Україну, просять надати їм статус біженців.

Станом на сьогодні, 16 серпня, країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

у столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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