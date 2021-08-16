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    У захопленому талібами Афганістані залишаються близько 50 українців

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    Міністерство закордонних справ майже з усіма українцями в Афганістані установило зв'язок та опрацьовує можливі шляхи евакуації - У захопленому талібами Афганістані залишаються близько 50 українців
    Міністерство закордонних справ майже з усіма українцями в Афганістані установило зв'язок та опрацьовує можливі шляхи евакуації
    Фото: Reuters

    Очільник МЗС доручив терміново посилити українське посольство у Таджикистані

    Наразі в Афганістані, де контроль над владою отримало угрупування «Талібан», перебувають до 50 українців. Міністерство закордонних справ майже з усіма ними установило зв'язок та опрацьовує можливі шляхи евакуації. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Тепер одразу дві українські дипустанови – в Таджикистані та Пакистані – стежать за ситуацією в Афганістані та готові допомагати громадянам України.

    За інформацією МЗС, зараз у країні ще перебувають до 50 українців.

    «Майже з усіма нині встановлений зв'язок, дипломати уточнюють, хто із них має бажання бути евакуйованим. Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів. Тримаємо ситуацію на особливому контролі», – каже Ніколенко.

    За повідомленням Держприкордонслужби, афганці, які прибули в Україну, просять надати їм статус біженців.

    Станом на сьогодні, 16 серпня, країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    у столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

    Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

    У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

    Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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    Теги: МЗС Афганістан посольство Талібан
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    У захопленому талібами Афганістані залишаються близько 50 українців