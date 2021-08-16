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    Країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства

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    Евакуація з Афганістану триває&nbsp; - Країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства
    Евакуація з Афганістану триває 
    Фото з відкритих джерел

    Швеція евакуювала весь персонал посольства в Кабулі

    Після того, як влада в Афганістані перейшла до «Талібану», європейські країни почали евакуювати своїх дипломатів. Зокрема, Франція заявила, що сьогодні евакуює своїх перших громадян та афганських службовців з Кабула на базу в ОАЕ.

    «Ми плануємо провести першу ротацію до кінця понеділка», – зазначила міністр оборони Флоранс Парлі. Вона також додала, що кілька десятків французьких громадян повинні бути евакуйовані, а також, що дипломатичний персонал входить в число десятків людей, які підлягають евакуації.

    Італія евакуювала з Кабула 70 співробітників та афганських службовців. Літак з ними має прибути до Риму в понеділок, 16 серпня.

    В понеділок також вилетіли з Німеччини до Афганістану три військово-транспортні літаки. Вони повинні вивести з країни німецьких громадян і афганців, які працювали з німецькою владою. Для забезпечення евакуації на борту літака перебувають десантники та військова поліція.

    Фінляндія наголосила, що закриє своє посольство в Кабулі негайно. «Дипломатичний персонал евакуюється з країни», – зазначає МЗС Фінляндії.

    Швеція 15 серпня евакуювала весь персонал посольства в Кабулі.

    Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначила «Я можу повідомити, що весь персонал – 19 осіб – покинув вчора Кабул, згідно з планом евакуації посольства». Їх евакуювали вертольотом на базу США в Катарі. Нині триває вивезення співробітників додому до Швеції.

    Сьогодні, 16 серпня, у столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

    Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

    У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

    Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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    Джерело: Європейська правда

    Теги: Швеція МЗС ЄС міністр Афганістан Франція Італія літак Талібан
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    Країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства