Країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства

Швеція евакуювала весь персонал посольства в Кабулі

Після того, як влада в Афганістані перейшла до «Талібану», європейські країни почали евакуювати своїх дипломатів. Зокрема, Франція заявила, що сьогодні евакуює своїх перших громадян та афганських службовців з Кабула на базу в ОАЕ.

«Ми плануємо провести першу ротацію до кінця понеділка», – зазначила міністр оборони Флоранс Парлі. Вона також додала, що кілька десятків французьких громадян повинні бути евакуйовані, а також, що дипломатичний персонал входить в число десятків людей, які підлягають евакуації.

Італія евакуювала з Кабула 70 співробітників та афганських службовців. Літак з ними має прибути до Риму в понеділок, 16 серпня.

В понеділок також вилетіли з Німеччини до Афганістану три військово-транспортні літаки. Вони повинні вивести з країни німецьких громадян і афганців, які працювали з німецькою владою. Для забезпечення евакуації на борту літака перебувають десантники та військова поліція.

Фінляндія наголосила, що закриє своє посольство в Кабулі негайно. «Дипломатичний персонал евакуюється з країни», – зазначає МЗС Фінляндії.

Швеція 15 серпня евакуювала весь персонал посольства в Кабулі.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначила «Я можу повідомити, що весь персонал – 19 осіб – покинув вчора Кабул, згідно з планом евакуації посольства». Їх евакуювали вертольотом на базу США в Катарі. Нині триває вивезення співробітників додому до Швеції.

Сьогодні, 16 серпня, у столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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Джерело: Європейська правда