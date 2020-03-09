Названо найбільших експортерів зброї у світі



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Російська частка експорту зброї знизилася

США утримують перше місце з продажу зброї у світі. Їхня частка від загального обсягу експорту зброї у світі складає 36%. Вашингтон збільшив обсяги експорту зброї на 23% з 2015-го по 2019 роки, порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), опублікованому в понеділок, 9 березня.

Ініціатором збільшення поставок зброї була не тільки адміністрація президента США Дональда Трампа, частину з них затвердив ще його попередник Барак Обама за час свого президентства.

Половину зі всієї зброї Вашингтон за останній п'ятирічний період продав країнам Близького Сходу. Головним покупцем у цьому регіоні була Саудівська Аравія, заявили у SIPRI. Водночас попит на передові американські військові літаки зростає і в інших країнах та регіонах світу, зокрема, у Європі, Австралії, Японії та Тайвані.

У той час як американська частка експорту зброї зросла з 31 до 36%, частка Росії знизилася з 27 до 21%. Причиною цього став значно нижчий попит з боку найважливішого покупця російської зброї - Індії. Екпорт російської зброї скоротився за останні 5 років на 18% у порівнянні з попередньою п'ятирічкою. Зокрема на 87% скоротилися поставки зброї РФ до Сирії. Це скорочення триває на тлі підтримки Кремлем режиму сирійського президента Башара Асада.

Французький експорт зброї за останні п'ять років збільшився на 72%, порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. Це частково пояснюється збільшенням поставок зброї до Єгипту, Катару та Індії.

На Німеччину припадає 5,8% від загального експорту зброї. За останні п'ять років Берлін продав на 17% більше зброї, ніж за попередній період. Водночас у країні діє заборона експорту зброї до Саудівської Аравії до 31 березня 2020 року. Основним покупцем німецького озброєння є Південна Корея, яка з 2015 року придбала чотири німецькі підводні човни, а також Греція та Алжир.

До слова, в Укроборонпромі розробили проект політики власності, який визначає мету, завдання та показники діяльності концерну.

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Джерело: DW