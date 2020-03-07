В Укроборонпромі розробили проект політики власності



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Концерн має забезпечувати своєчасне та якісне постачання товарів військового призначення та подвійного використання в рамках державного оборонного замовлення

Концерн залишається «центром управління» оборонними підприємствами, які забезпечують потреби сил безпеки та оборони України

В Укроборонпромі розробили проект політики власності, який визначає мету, завдання та показники діяльності концерну.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«У Державному концерні «Укроборонпром» розробили проект політики власності – основоположний документ, який визначає мету існування концерну у державній власності, ключові завдання, фінансові та нефінансові показники діяльності. Проект розроблений спільно з експертами Міністерства економічного розвитку та торгівлі і має бути затверджений Кабінетом Міністрів України», – йдеться в повідомленні.

Як визначає документ, Концерн залишається «центром управління» оборонними підприємствами, які забезпечують потреби сил безпеки та оборони України, зокрема, двох міністерств – оборони та внутрішніх справ. Окрім мети, політика власності також визначає цілі, підходи до управління та принципи діяльності Концерну, напрямки його роботи, основні показники ефективності.

«Політика власності уповноважить нас, команду управлінців, провести системну реформу концерну – оптимізувати існуючу структуру активів, підвищити їх рентабельність та інвестиційну привабливість, аби успішно конкурувати на українському та іноземних ринках. Ми готові до цієї роботи і чекаємо на якнайскоріше затвердження документу Кабінетом міністрів України», – цитує заступника гендиректора з питань трансформації Укроборонпрому Романа Бондаря пресслужба.

Так, у політиці власності пропонується закріпити за Концерном ключову роль «у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, через формування довгострокового державного оборонного замовлення на товари учасників Концерну та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Концерн».

Основними напрямками діяльності, згідно з проектом, пропонується визначити управління учасниками Концерну та корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, які передано в управління Укроборонпрому.

Також у проекті документу перелічено галузі економіки, в яких працюють підприємства, якими управляє Концерн. Це: авіабудування та авіаремонт; авіадвигунобудування; турбінобудування та енергогенеруючі системи; артилерійські системи; радіоелектронні системи та засоби зв’язку; системи радіоелектронної боротьби; системи протиповітряної оборони; суднобудування; ракетобудування; боєприпаси; бронетехніка; цифрові та кібернетичні рішення у сфері безпеки; інші види озброєння, військової і спеціальної техніки.

Концерн має, згідно проекту політики, забезпечувати своєчасне та якісне постачання товарів військового призначення та подвійного використання в рамках державного оборонного замовлення; забезпечувати операційну ефективність, рентабельність активів, максимізувати продажі продукції на зовнішніх ринках та створити умови для виробництва нових видів високотехнологічної продукції.

Перелік завдань, які пропонується закріпити політикою власності, свідчить, що Укроборонпром має стати для держави не просто виробником озброєння, а інноваційної корпорацією, здатною виробляти високотехнологічну продукцію та ефективно управляти підприємствами, від яких залежить безпека та обороноздатність країни.

За інформацією пресслужби, політика власності також закріплює ряд фінансових та нефінансових цілей для Укроборонпрому. Зокрема, показниками ефективної роботи Концерну має бути прибутковість підприємств, якими управляє Укроборонпром, та рентабельність активів на рівні 5%. Також результат оцінюватиметься показниками виконання контрактів в рамках ДОЗ; обсягами вироблених та поставлених товарів військового, подвійного та цивільного призначення іншим замовникам, окрім покупців з держави-агресора; збільшенням експорту. Важливим показником ефективності також є підвищення соціальних стандартів, покращення умов праці та забезпечення привабливості Компанії як відповідального роботодавця.

Окрім того, Політика власності закріпила єдиний вектор трансформації Концерну: з державної компанії у акціонерне товариство, та визначила основні зони цих перетворень: впровадження системи корпоративного управління згідно з міжнародними стандартами, збільшення ефективності операційної діяльності Укроборонпрому; передбачуваність та гнучкість дивідендної політики тощо.

«Згідно проекту документу, функцію з управління самим Концерном та контроль за його діяльністю виконуватиме Кабінет Міністрів України, а Мінекономіки – координуватиме реалізацію державного оборонного замовлення. За міністерством оборони та міністерством внутрішніх справ закріплена роль основних стратегічних замовників Укроборонпрому», – повідомляють в пресслужбі.

Політику власності ДК «Укроборонпром» розроблено спільно з експертами Міністерства економічного розвитку України та торгівлі з урахуванням кращих світових практик політики власності державних підприємств, зокрема OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs (Рекомендації щодо корпоративного управління державними підприємствами Організації економічного співробітництва та розвитку).

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