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    Названо обсяги тіньового ринку борошна в Україні

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    Названо обсяги тіньового ринку борошна в Україні

    Початок 2020-2021 років для українського ринку борошна ознаменувався падінням виробництва

    До 40% обороту українського борошна «випадає» із загального обсягу переробки, а також і з оподаткування, вважає Сергій Сакіркін, голова ревізійної комісії громадської спілки «Борошномели України». Про це повідомляє АПК-Інформ.

    «Саме державного ліцензування переробки зерна давно вже домагається ГО «Борошномели України». До вирішення цієї проблеми ніяких значних змін в галузі годі й чекати», – зауважив Сакіркін.

    Загалом, початок 2020-2021 років для українського ринку борошна ознаменувався падінням як виробництва, так і експорту.


    При цьому експортні ціни поповзли вниз, тоді як ціни на пшеницю невблаганно ростуть. Як росте і експорт пшениці з України: на 15 вересня 2020 року експортовано майже 30% із запланованих 17,5 млн. тонн. Це практично за 2 місяці.

    Нагадаємо, що в Україні обвалилось виробництво борошна. Експерт озвучив причину.

    експорт ціни
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