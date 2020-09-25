Названо обсяги тіньового ринку борошна в Україні

Початок 2020-2021 років для українського ринку борошна ознаменувався падінням виробництва

До 40% обороту українського борошна «випадає» із загального обсягу переробки, а також і з оподаткування, вважає Сергій Сакіркін, голова ревізійної комісії громадської спілки «Борошномели України». Про це повідомляє АПК-Інформ.

«Саме державного ліцензування переробки зерна давно вже домагається ГО «Борошномели України». До вирішення цієї проблеми ніяких значних змін в галузі годі й чекати», – зауважив Сакіркін.

Загалом, початок 2020-2021 років для українського ринку борошна ознаменувався падінням як виробництва, так і експорту.



При цьому експортні ціни поповзли вниз, тоді як ціни на пшеницю невблаганно ростуть. Як росте і експорт пшениці з України: на 15 вересня 2020 року експортовано майже 30% із запланованих 17,5 млн. тонн. Це практично за 2 місяці.

Нагадаємо, що в Україні обвалилось виробництво борошна. Експерт озвучив причину.