  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Названо причину, чому духовенство Московської церкви не поспішає переходити до ПЦУ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ієромонах окреслив настрої молодої частини кліру церкви Московського патріархату в Україні - Названо причину, чому духовенство Московської церкви не поспішає переходити до ПЦУ
    Ієромонах окреслив настрої молодої частини кліру церкви Московського патріархату в Україні
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Якщо у лаврі є проукраїнське крило, чому ці люди не приєднуються до УПЦ/ПЦУ?

    Колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, який нещодавно перейшов Помісної церкви, в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому духовенство Московської церкви не поспішає переходити до ПЦУ.

    Інокентій Підтоптаний наголосив, що всім, хто приєднується до УПЦ/ПЦУ, Московський патріархат забороняє священнослужіння.

    «Ніхто нікому не погрожує, що ніби якщо ви підете в ПЦУ, ми з вами щось ще зробимо. От живе людина в монастирі і вирішила піти. Але куди? Скажіть, чому йому йти в Михайлівський монастир, якщо в нього в лаврі є печери, у лаврі акафісти служать, монах до мощей може ходити постійно. Який смисл полишати це місце і йти, наприклад, до Михайлівського? Та й такого монастиря, по правді, в УПЦ/ПЦУ немає, який міг би прийняти, до прикладу 50 чи більше монахів, якби вони приєднались до помісної Церкви», – розповів він.

    Ієромонах окреслив настрої молодої частини кліру церкви Московського патріархату в Україні: «Коли я був у відпустці в Миколаєві, з усіма, з ким спілкувався, а там мої однокурсники по семінарії служать у сусідніх єпархіях, то ніхто негативно про моє рішення не висловився, коли я ним поділився. Такої думки й ті, хто в Рівненській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях. Один із них навіть сказав: усе одно всі будемо єдині».

    За його словами, здебільшого настрої молодої частини духовенства адекватно відповідають тій релігійній ситуації, яка склалася в Україні.

    Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний у березні приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України. Ця новина спричинила справжній вибух в українському православ’ї.

    Несподіванка полягає насамперед тому, що до Помісної церкви приєднався представник українського монастиря, у якому орудує найбільш консервативна й закрита для зовнішнього світу частина РПЦ у нашій державі. 31 березня митрополит Онуфрій заборонив отцю Інокентію в служінні.

    Раніше віряни української православної церкви Московського патріархату передали до Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

    Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон № 5309, який, зокрема, передбачає, що релігійна організація, центр якої розташований у країні-агресорі, у своїй назві повинна вказувати повну статутну назву свого релігійного центру.

    Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква релігія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies