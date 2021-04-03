Названо причину, чому духовенство Московської церкви не поспішає переходити до ПЦУ

Якщо у лаврі є проукраїнське крило, чому ці люди не приєднуються до УПЦ/ПЦУ?

Колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, який нещодавно перейшов Помісної церкви, в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому духовенство Московської церкви не поспішає переходити до ПЦУ.

Інокентій Підтоптаний наголосив, що всім, хто приєднується до УПЦ/ПЦУ, Московський патріархат забороняє священнослужіння.

«Ніхто нікому не погрожує, що ніби якщо ви підете в ПЦУ, ми з вами щось ще зробимо. От живе людина в монастирі і вирішила піти. Але куди? Скажіть, чому йому йти в Михайлівський монастир, якщо в нього в лаврі є печери, у лаврі акафісти служать, монах до мощей може ходити постійно. Який смисл полишати це місце і йти, наприклад, до Михайлівського? Та й такого монастиря, по правді, в УПЦ/ПЦУ немає, який міг би прийняти, до прикладу 50 чи більше монахів, якби вони приєднались до помісної Церкви», – розповів він.

Ієромонах окреслив настрої молодої частини кліру церкви Московського патріархату в Україні: «Коли я був у відпустці в Миколаєві, з усіма, з ким спілкувався, а там мої однокурсники по семінарії служать у сусідніх єпархіях, то ніхто негативно про моє рішення не висловився, коли я ним поділився. Такої думки й ті, хто в Рівненській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях. Один із них навіть сказав: усе одно всі будемо єдині».

За його словами, здебільшого настрої молодої частини духовенства адекватно відповідають тій релігійній ситуації, яка склалася в Україні.

Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний у березні приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України. Ця новина спричинила справжній вибух в українському православ’ї.

Несподіванка полягає насамперед тому, що до Помісної церкви приєднався представник українського монастиря, у якому орудує найбільш консервативна й закрита для зовнішнього світу частина РПЦ у нашій державі. 31 березня митрополит Онуфрій заборонив отцю Інокентію в служінні.

Раніше віряни української православної церкви Московського патріархату передали до Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон № 5309, який, зокрема, передбачає, що релігійна організація, центр якої розташований у країні-агресорі, у своїй назві повинна вказувати повну статутну назву свого релігійного центру.