  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Українці продовжують нести гроші у банки попри нижчі ставки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці продовжують нести гроші у банки попри нижчі ставки - Українці продовжують нести гроші у банки попри нижчі ставки
    Українці продовжують нести гроші у банки попри нижчі ставки

    Процентні ставки за новими гривневими депозитами у лютому в середньому становили для населення 7,7% річних

    Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за лютий 2021 року зріс на 3,5% – до 412,27 млрд грн.

    Про це повідомляє Нацбанк.

    За оперативними даними НБУ, за лютий 2021 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,6% – до 9,87 млрд дол. США.

    Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за лютий 2021 року, за оперативними даними, зменшився на 0,9% – до 420,5 млрд грн. За січень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) впав на 1,4% – до 7,76 млрд дол. США.

    Загалом у лютому депозити, залучені на рахунки резидентів, зросли на 0,5% – до 1,35 трлн грн.

    При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у лютому в середньому становили для населення 7,7% річних (–0,3% за місяць), для бізнесу – 3,7% (без змін). В інвалюті ставки за депозитами у лютому для населення становили 1% (–0,1%), для бізнесу – 1,2% (без змін).

    В опитуванні про прогнози на І квартал 2021 року банки вказували, що планують активно нарощувати роздрібне фондування: близько 74% опитаних очікують збільшення обсягів депозитів домогосподарств та 60% – коштів підприємств. Великі банки мають оптимістичніші оцінки припливу коштів.

    До слова, Національний банк України виключив кредитну спілку «Гудвіл-кредит» з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви.

    Теги: Національний банк банки гроші населення НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies