Українці продовжують нести гроші у банки попри нижчі ставки

Процентні ставки за новими гривневими депозитами у лютому в середньому становили для населення 7,7% річних

Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за лютий 2021 року зріс на 3,5% – до 412,27 млрд грн.

Про це повідомляє Нацбанк.

За оперативними даними НБУ, за лютий 2021 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,6% – до 9,87 млрд дол. США.

Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за лютий 2021 року, за оперативними даними, зменшився на 0,9% – до 420,5 млрд грн. За січень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) впав на 1,4% – до 7,76 млрд дол. США.

Загалом у лютому депозити, залучені на рахунки резидентів, зросли на 0,5% – до 1,35 трлн грн.

При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у лютому в середньому становили для населення 7,7% річних (–0,3% за місяць), для бізнесу – 3,7% (без змін). В інвалюті ставки за депозитами у лютому для населення становили 1% (–0,1%), для бізнесу – 1,2% (без змін).

В опитуванні про прогнози на І квартал 2021 року банки вказували, що планують активно нарощувати роздрібне фондування: близько 74% опитаних очікують збільшення обсягів депозитів домогосподарств та 60% – коштів підприємств. Великі банки мають оптимістичніші оцінки припливу коштів.

До слова, Національний банк України виключив кредитну спілку «Гудвіл-кредит» з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви.