НБУ розіслав по банках п’ять мільйонів банкнот у 1000 грн



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Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень Фото: Нацбанк

До кінця 2019 року в обіг мають надійти монети номіналом 5 гривень, а у 2020 році — номіналом 10 гривень

Українці зможуть отримати перші банкноти номіналом 1000 гривень у банківських відділеннях. Саме через банки Національний банк України планує поширити ці банкноти в обігу.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ, пише hromadske.

«Першу партію нових банкнот номіналом 1000 гривень в межах 5 млн штук розподілено між підрозділами Національного банку України в регіонах. Банки від 25 жовтня 2019 року зможуть отримувати її та, у свою чергу, забезпечувати українців такими новими банкнотами», — повідомили у Нацбанку.

Там також не виключили, що можуть вилучати з обігу банкноти інших номіналів, залежно від ситуації в економіці. Зокрема, там вже вилучили з обігу монети номіналом 1,2 та 5 копійок, а також вилучають монети номіналом 25 копійок.

«Такі монети, якщо вони потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг, і з часом їх ставатиме все менше у готівковому обігу», — додали в НБУ.

25 жовтня Нацбанк випустив в обіг банкноти номіналом 1000 гривень. Банкнота блакитного кольору, на лицьовій стороні банкноти буде зображено портрет Володимира Вернадського, а на іншій будівля Національної академії наук України.

25 червня у Нацбанку презентували нову банкноту номіналом 1000 гривень. Її випустили в обіг 25 жовтня 2019 року. Крім цього Нацбанк вивів з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок з 1 жовтня 2019 року. Вони перестали бути платіжними засобами, тобто розрахуватися ними буде неможливо.

До кінця 2019 року в обіг мають надійти монети номіналом 5 гривень, а у 2020 році — номіналом 10 гривень.