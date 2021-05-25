НБУ знижиє курс долара другий день поспіль

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем

Національний банк України на 25 травня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,42 гривень за долар. Курс долара знижується другий день поспіль. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4281 гривень за 1 долар (-0,0291 грн). При цьому курс долара на 24 травня становить 27,4572 гривень за 1 долар.

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 24 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 1 копійку до 27,45 гривень за долар, курс у купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 4 копійки до 33,47 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.