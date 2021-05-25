Євросоюз заморозив 3 млрд євро допомоги Білорусі

Фінансова допомога від ЄС буде заморожена, поки Білорусь не стане демократичною

ЄС обговорить питання введення додаткових санкцій проти Білорусі за трьома напрямками

Європейська комісія прийняла рішення заморозити 3 млрд євро інвестиційної допомоги для Білорусі. Про це з посиланням на главу Єврокомісії заявив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Зазначається, що допомога буде заморожена, поки Білорусь не стане демократичною.

При цьому він додав, що пакет інвестиційної допомоги мав би бути представлений на розгляд міністрів закордонних справ ЄС вже в червні.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що Єврокомісія має намір сфокусуватися на примусовій посадці літака Ryanair владою Білорусі.

Вона також зазначила, що ЄС обговорить питання введення додаткових санкцій проти Білорусі за трьома напрямками. Зокрема:

окремих осіб, причетних до цього захоплення літака;

підприємств, які фінансують режим Лукашенка;

авіаційний сектор.

«Ми будемо продовжувати тиск на режим до тих пір, поки він не буде поважати свободу думок і ЗМІ. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений», – написала фон дер Ляйен у Twitter.

Зазначимо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення заборонити польоти літаків із країн Євросоюзу над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією ЄС.

Нагадаємо, у понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані. Натомість у МВС стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці. «Скарг на стан здоров'я від нього не надходило», – заявили силовики.

Як відомо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.