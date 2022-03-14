Не літак-розвідник: безпілотник, що впав у хорватському Загребі, переносив авіабомбу

На місці падіння у воронці виявлені сліди вибухівки і частини авіабомби, які говорять про те, що це був не літак-розвідник

Серед уламків безпілотника знайшли фрагменти авіабомби вагою до 120 кілограмів

Серед уламків безпілотника, який впав у хорватському Загребі у ніч на четвер і вибухнув, виявили фрагменти авіабомби вагою до 120 кілограмів, повідомляє HRT.

Цього ранку з глибокої воронки біля студентського будинку на Саві в Загребі витягли більшу частину уламків безпілотного військового апарату радянського виробництва.

Міністр оборони країни Маріо Баножич підтвердив, що на місці падіння у воронці виявлені сліди вибухівки і частини авіабомби, які говорять про те, що це був не літак-розвідник. Зараз в ході розслідування з'ясовуються всі подробиці інциденту, який міг закінчитися великою трагедією.

Видання з посиланням на високопоставлені джерела з'ясувало, що бомба, виявлена в апараті, важила до 120 кг, і після аварії вибух стався вже під землею. Після того, як уламки шеститонного апарату витягли, їх на вантажівці доставили в казарму, де буде продовжено розслідування.

«На цьому літаку ми знайшли частини авіабомби. Авіабомба на основі цих фрагментів, з якої можна зробити висновок, радянського виробництва... Після більш глибокого аналізу та реконструкції ми зможемо точно сказати, якого типу і для якої мети. На даний момент ми можемо підтвердити, що це авіаційна бомба», – заявив міністр оборони Маріо Баножич.

Він додає, що деталі будуть відомі пізніше після розслідування.