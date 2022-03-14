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    Не літак-розвідник: безпілотник, що впав у хорватському Загребі, переносив авіабомбу

    На місці падіння у воронці виявлені сліди вибухівки і частини авіабомби, які говорять про те, що це був не літак-розвідник - Не літак-розвідник: безпілотник, що впав у хорватському Загребі, переносив авіабомбу
    На місці падіння у воронці виявлені сліди вибухівки і частини авіабомби, які говорять про те, що це був не літак-розвідник

    Серед уламків безпілотника знайшли фрагменти авіабомби вагою до 120 кілограмів

    Серед уламків безпілотника, який впав у хорватському Загребі у ніч на четвер і вибухнув, виявили фрагменти авіабомби вагою до 120 кілограмів, повідомляє HRT.

    Цього ранку з глибокої воронки біля студентського будинку на Саві в Загребі витягли більшу частину уламків безпілотного військового апарату радянського виробництва.

    Міністр оборони країни Маріо Баножич підтвердив, що на місці падіння у воронці виявлені сліди вибухівки і частини авіабомби, які говорять про те, що це був не літак-розвідник. Зараз в ході розслідування з'ясовуються всі подробиці інциденту, який міг закінчитися великою трагедією.

    Видання з посиланням на високопоставлені джерела з'ясувало, що бомба, виявлена в апараті, важила до 120 кг, і після аварії вибух стався вже під землею. Після того, як уламки шеститонного апарату витягли, їх на вантажівці доставили в казарму, де буде продовжено розслідування.

    «На цьому літаку ми знайшли частини авіабомби. Авіабомба на основі цих фрагментів, з якої можна зробити висновок, радянського виробництва... Після більш глибокого аналізу та реконструкції ми зможемо точно сказати, якого типу і для якої мети. На даний момент ми можемо підтвердити, що це авіаційна бомба», – заявив міністр оборони Маріо Баножич.

    Він додає, що деталі будуть відомі пізніше після розслідування.

    Теги: вибух Росія війна Хорватія безпілотник
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    Не літак-розвідник: безпілотник, що впав у хорватському Загребі, переносив авіабомбу