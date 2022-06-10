Не можемо собі дозволити тіньову частину економічного життя. Звернення президента (відео)

Зеленський розповів, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир

Є ті, хто захищає незалежність, і ті, хто працює, щоб забезпечити цей захист

Президент України Володимир Зеленський увечері 9 червня звернувся до українців із підсумками 106 доби війни.

Повний текст звернення:

Українки! Всі наші захисники й захисниці! Нещодавно завершив розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи. Вдячний, що ми з президентом Франції обговорили цю тему. Продовжуємо працювати.

Говорив сьогодні і з прем'єр-міністром Чорногорії про шлях наших країн до Євросоюзу. Фактично обмінялися досвідом. Продовжуємо дуже активно працювати в усіх країнах Європейського Союзу щоденно, щоб там однаково сприймалася ситуація щодо кандидатства для нашої держави – і на заході, і на сході, і на півночі, і на півдні Європейського Союзу. Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки що сумніваються в деяких країнах, не мають протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії.

Звернувся до учасників міністерської зустрічі Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найбільш впливових міжнародних організацій світу. Зв'язки з Росією вони розірвали. Але потрібні також і сутнісні рішення – потрібен конкретний тиск на Росію за те, що вона робить, зокрема й за спровоковану нею кризу на світовому ринку продовольства.

Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни. Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу. Те, що вже зараз може забезпечувати нові робочі місця й нову податкову базу. Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому. Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність.

Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону й до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкта інфраструктури – безпека має бути на сто відсотків. І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. Готуються відповідні державні програми.

Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. І ця деталь – фундаментальна. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини – ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя.

Звичайно, я розумію, що в частині наших регіонів зараз будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням просто виживання. Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій.

Усі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде.

Вдячний нашим зв'язківцям, які сьогодні буквально за день відновили в Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу. Бити по телецентрах, руйнувати канали звʼязку, залишити людей в ізоляції – це тактика окупантів, без якої вони справді не можуть. Бо відкритість і чесність також є зброєю проти всього, що несе російська держава.

Фронтова ситуація за добу – без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку.

Я вдячний усім нашим захисникам, усім захисницям, завдяки яким це можливо. Завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни.

Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну!

Слава Україні!