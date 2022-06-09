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    Політика

    Єврокомісія порекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС, однак з умовами – Bloomberg

    Україні все ще треба подолати заперечення деяких країн-учасниць, які виступають проти - Єврокомісія порекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС, однак з умовами – Bloomberg
    Україні все ще треба подолати заперечення деяких країн-учасниць, які виступають проти
    фото з відкритих джерел

    Рекомендації стосуватимуться верховенства закону та антикорупційного законодавства

    Європейська комісія наступного тижня, швидше за все, порекомендує дати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак щодо Києва висунуть умови. Про це повідомляє Bloomberg.

    За словами джерел Bloomberg, рекомендація Єврокомісії буде містити умови, пов'язані з верховенством закону та антикорупційним законодавством.

    Видання підкреслює, що Україні все ще треба подолати заперечення деяких країн-учасниць, які виступають проти, а також те, що наразі немає прискореної процедури для вступу до ЄС. Також повідомляється, що Німеччина схиляється до того, щоб надати умовний статус кандидата.

    Якщо Україна все-таки отримає статус кандидата, то почнеться офіційна процедура вступ до Євросоюзу. Примітно, що Хорватія, яка останньою вступила до ЄС, пройшла шлях від кандидатства до членства за 10 років.

    Нагадаємо, Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

    «За» проголосували 438 депутатів.

    Перед цим стало відомо, що Європарламент порекомендує лідерам ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

    Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

    Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

    Читайте також: Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина Єврокомісія війна Хорватія Україна окупація #stoprussia
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    Єврокомісія порекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС, однак з умовами – Bloomberg