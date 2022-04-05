«Не сціть, Україна прикриє». Голова Верховної Ради жорстко вичитав світову спільноту, яка боїться Путіна

Стефанчук порівняв Росію із косою смерті, яка хоче під корінь стягти Європу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що на місці України, проти якої путінська Росія розв’язала повномасштабну війну, може опинитися будь-яка країна. Про це він написав у Facebook.

Спікер Ради загострив увагу на тому, що у той час, коли на перших шпальтах багатьох іноземних ЗМІ майорять страшні кадри з Бучі, Ірпеня та Гостомеля, у виданні «РИА Новости» вийшла стаття Тимофія Сергейцева «Что Россия должна сделать с Украиной». У статті йдеться про геноцид української нації, ліквідувацію Збройних сил України; вилучення та перепис всіх підручників історії; встановлення жорсткого терору у культурі, політиці та освіті.

«Звертаю увагу світової спільноти, яка боїться назвати путіна злочинцем і закидати росію санкціями, аби раз і назавжди зупинити її косу смерті, якою вона хоче під корінь стягти Європу. Адже стаття «Что Россия должна сделать с…» може мати неочікуване продовження. І хто знає, яка країна наступною буде в заголовку», – заявив Стефанчук.

«Досить боятись. Досить вважати, що вдасться пересидіти. Досить шукати вигоду для себе та чинити політичне мародерство. Зараз час великих рішень, сміливих дій та славетних перемог. Не сціть, Україна прикриє», – сказав Голова Верховної Ради.

Скріншот з Facebook Стефанчука

Нагадаємо, що росіяни вже не приховують, що мають план повного винищення України як незалежної держави, а українців – як окремого народу. Ці тези вже лунають не лише від окремих російських політиків, але й публікуються в кремлівських ЗМІ.

Так, у російському виданні «РИА Новости» вийшла стаття під назвою «Що Росія повинна зробити з Україною». У ній вже чітко говориться про «деукраїнізацію».

Українців, які не підтримали російських загарбників там називають «посібниками нацистів», на яких очікує «денацифікація через ідеологічні репресії». Досягнути це пропонується жорстокою цензурою в політиці, культурі та освіті на захоплених територіях.

Окупанти переконані, що українці повинні «спокутувати вину» перед Росією. І полягатиме вона в «деукраїнізації», а за ним і в «деєвропеїзації».