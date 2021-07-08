«Голосіївському стрілку» оголошено підозру в замаху на вбивство

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому

Слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 7 липня відкрив стрілянину у житловому будинку на проспекті Голосіївському та поранив трьох людей, у тому числі поліцейського. Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Наразі до Голосіївського районного суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 7 липня мешканець квартири по проспекту Голосіївському через зачинені двері здійснив постріли з мисливської рушниці у бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних осіб, які стояли поряд. Патрульний при цьому отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один постраждалий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки та живота, інший чоловік - уламкове пошкодження правого плечового суглобу.

Зловмисник відмовлявся відчинити двері, погрожував відкрити вогонь та здійснив спробу підпалити квартиру.

З метою затримання стрілка була проведена спецоперація із залученням спецпризначенців.

У ході невідкладного обшуку в квартирі виявлено та вилучено рушницю, з якої ймовірно було здійснено постріл, та інші речові докази.

На теперішній момент слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції в Києві під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури.