Експерти назвали політика року в Україні



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Володимир Зеленський у 2019 році став шостим президентом України Фото Станіслава Груздєва, Главком

«Коли блискучий артист розмовного жанру стає президентом – це просто диво якесь»

Українські політичні експерти вважають політиком року, що минає, Володимира Зеленського. Так, п’ять знаних експертів на запитання «Главкома», кого вони вважають головною політичною фігурою 2019 року, одностайно відповіли, що це шостий президент України.

Так, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко назвав Зеленського «фігурою, яка визначальним чином вплинула і на результати президентських та парламентських виборів». «Вплинула (фігура Зеленського – ред.) і на політичний режим, який запанував після його приходу до влади: Україна швидко перетворюється на президентську республіку», - зазначив Фесенко. .

Керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов також каже, що найуспішніший політик року – це «звичайно, Володимир Зеленський».

«Ще за кілька днів до настання 2019 року усі вважали, що головний політичний двобій на президентських виборах буде між Петром Порошенком та Юлією Тимошенко, але у новорічну ніч усе змінилося. Перемога Зеленського – це фактично початок тектонічного зсуву політичного ландшафту країни, який у наступні 5-7 років радикально зміниться. Старі політики підуть, прийдуть нові. Чи будуть вони кращими – питання риторичне», - зазначив експерт. .

У свою чергу голова Комітету виборців України Олексій Кошель відзначив дві групи політиків. Перша – це Зеленський, Олексій Гончарук та Дмитро Разумков.

«Зеленський провів одну з найуспішніших компаній в історії України - ще на початку 2019-го він був політиком-загадкою. Разумков же і Гончарук були невідомими людьми – вони зробили стрімку кар’єру», - вважає керівник КВУ.

До другої умовної групи успішних політиків Кошель відвів Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Святослава Вакарчука.

«Попри те, що виборча кампанія була надзвичайно гострою, з домінуючою політсилою «Слуга народу» і виборці голосували за будь-якого мажоритарника, якщо він балотувався від «слуг», Порошенко, Тимошенко і Вакарчук змогли потрапити до парламенту», - зазначив експерт.

Директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна на питання «Главкома» про найуспішнішого політика року відповіла коротко: «Володимир Зеленський, хто ж іще?»

Сергій Гайдай, директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком», заявив, що «буде банальним», адже вважає політиком року Зеленського.

«Це очевидно. Він у цьому році з’явився як політик, зробив величезний переворот в Україні, дуже сильно зачистив політичний ландшафт, створив великі проблеми всім політикам, які були до нього, починаючи з Петра Порошенка», - заявив він.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, втім, відзначив, що йому «важко сказати». «За великим рахунком, діяльність Зеленського, який несподівано став президентом, а отже, називають найуспішнішим політиком, свідчить якраз про зворотне», - відзначив експерт.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко у свою чергу додав, що «коли блискучий артист розмовного жанру стає президентом – це просто диво якесь». Отже, на першому місці – це на його думку Зеленський.

«Ще один успішний політик порку – Порошенко. Зазвичай експрезиденти, які програють на виборах, відходять у тінь, де насолоджуються вкраденими мільярдами. Порошенко ж продовжує боротися, хоч і забув про свої «армію-мову-віру». Це дивина, бо ж ні Кучма, ні Ющенко після втрати своєї посади особливо політикою не цікавилися. Він щасливчик: не потрапив за грати, і чим далі, тим менше шансів, що він опиниться у тюрмі», - резюмував аналітик.

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