Онлайн держпослуги для переселенців: які функції доступні

Послуги доступні в застосунку та на порталі Дія

Внутрішньопереміщені особи можуть скористатися деякими адміністративними послугами від держави у режимі онлайн

В Україні на обліку ВПО перебуває майже 5 млн людей. Вони мають можливість скористатися послугами онлайн в застосунку та на порталі Дія. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Які послуги онлайн доступні для ВПО

Завдяки цифровізації держпослуг у застосунку «Дія»‎ можна:

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Отримати довідку ВПО та подати заявку на виплату грошової допомоги на проживання (за даними Мінсоцполітики цією послугою вже скористалися понад 1,4 мільйона громадян).

Змінити місце фактичного проживання ВПО (послугою скористалися понад 45 тисяч осіб).

Скасувати довідку ВПО (послугу отримали близько 75 тисяч людей).

Така можливість стала доступною завдяки обміну даними між інформаційно-комунікаційними системами державних органів, у тому числі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порталом «Дія»‎. Це забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо переміщених осіб.

Також ВПО, які не володіють житловою площею на підконтрольній Україні території, на порталі «Дія»‎ можуть подати заявку на участь у програмі «‎Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам»‎, яка реалізується в межах спільного проекту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.

Нагадаємо, що нещодавно змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців. Переселенцям, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені.