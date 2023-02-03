У Мінреінтеграції згадали про українців, які через війну опинилися за кордоном

У відомстві обіцяють, що у 2023 році приділять увагу 5 мільйонам співвітчизників, які нині поневіряються світом

У 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України допомагатиме українцям за кордоном. Таку заяву зробила віцепрем’єрка Ірина Верещук під час ефіру на чеському телеканалі ČT24, повідомляє пресслужба відомства.

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За словами, Ірини Верещук з початком повномасштабного російського вторгнення українська влада займалася порятунком держави та більше опікувалася внутрішніми переселенцями. Тоді як зараз є необхідність подумати про тих, хто змушений був шукати прихистку за кордоном.

«Там нині перебувають 5 мільйонів українців. Вони переймаються абсолютно побутовими життєвими питаннями: житло, доступ до медицини та страхування, нострифікація документів, можливість отримувати українську пенсію, розблокування банківських рахунків, освіта тощо. Все це потребує певних рішень на міждержавному рівні», – уточнила посадовиця.

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Вона висловила сподівання на те, що наші співвітчизники звертатимуться до Мінреінтеграції за допомогою. «Дуже розраховую на це. Ми разом із посольствами, дипломатичними й іншими установами будемо допомагати. Пропоную робити це разом. Щоб українці за кордоном не втрачали зв’язку з Батьківщиною та мали бажання при першій же нагоді повернутися до своєї рідної домівки – до нашої рідної України», – резюмувала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, що за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), нині у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських переселенців. З 24 лютого з України до сусідніх держав виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше переселенців прийняли такі країни:

Польща (1,5 млн осіб),

Німеччина (1 млн осіб),

Чехія (476 тис. осіб),

Італія (173 тис. осіб),

Іспанія (164 тис. осіб),

Британія (152 тис. осіб),

Болгарія (148 тис. осіб),

Франція (118 тис. осіб),

Румунія (106 тис. осіб),

Словаччина (105 тис. осіб).