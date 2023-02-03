У Мінреінтеграції згадали про українців, які через війну опинилися за кордоном
У відомстві обіцяють, що у 2023 році приділять увагу 5 мільйонам співвітчизників, які нині поневіряються світом
У 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України допомагатиме українцям за кордоном. Таку заяву зробила віцепрем’єрка Ірина Верещук під час ефіру на чеському телеканалі ČT24, повідомляє пресслужба відомства.
За словами, Ірини Верещук з початком повномасштабного російського вторгнення українська влада займалася порятунком держави та більше опікувалася внутрішніми переселенцями. Тоді як зараз є необхідність подумати про тих, хто змушений був шукати прихистку за кордоном.
«Там нині перебувають 5 мільйонів українців. Вони переймаються абсолютно побутовими життєвими питаннями: житло, доступ до медицини та страхування, нострифікація документів, можливість отримувати українську пенсію, розблокування банківських рахунків, освіта тощо. Все це потребує певних рішень на міждержавному рівні», – уточнила посадовиця.
Вона висловила сподівання на те, що наші співвітчизники звертатимуться до Мінреінтеграції за допомогою. «Дуже розраховую на це. Ми разом із посольствами, дипломатичними й іншими установами будемо допомагати. Пропоную робити це разом. Щоб українці за кордоном не втрачали зв’язку з Батьківщиною та мали бажання при першій же нагоді повернутися до своєї рідної домівки – до нашої рідної України», – резюмувала віцепрем’єрка.
Нагадаємо, що за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), нині у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських переселенців. З 24 лютого з України до сусідніх держав виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.
За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше переселенців прийняли такі країни:
- Польща (1,5 млн осіб),
- Німеччина (1 млн осіб),
- Чехія (476 тис. осіб),
- Італія (173 тис. осіб),
- Іспанія (164 тис. осіб),
- Британія (152 тис. осіб),
- Болгарія (148 тис. осіб),
- Франція (118 тис. осіб),
- Румунія (106 тис. осіб),
- Словаччина (105 тис. осіб).
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