Не захотіли дражнити росіян? Княгиню Ольгу видалили із сайту Всесвітного економічного форуму

Всесвітній економічний форум видалив статтю про княгиню Ольгу замість того, щоб виправити

Із сайту Всесвітнього економічного форуму зник фрагмент статті про шістьох жінок, що змінили світову історію, у якому українську княгиню Ольгу назвали «першим російським монархом», а Київську Русь – «предком сучасної Росії», її ж чоловіка князя Ігоря помилково перейменували в Івана.

Згадку про княгиню Ольгу повністю прибрали, і змінили назву статті: тепер вона називається просто «Жінки в історії, які змінили світ…». Хоч у лінку досі вказано, що йдеться про шістьох жінок, стаття розповідає лише про п’ятьох.

«Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості», – такий напис з’явився під заголовком та над текстом матеріалу 11 березня.

Хоч стаття з’явилася на сайті Всесвітнього економічного форуму ще 8 березня, увагу українців вона привернула 11 березня. Низка політиків написала про викривлення історії в матеріалі цієї міжнародної неурядової організації. Всесвітній економічний форум видалив статтю замість того, щоб виправити. Додаткових заяв щодо цього не було.

Росія намагається присвоїти історію хрещення України-Русі. Московський патріархат «привласнив» княгиню Київської Русі Ольгу, назвавши її «росіянкою». «Свята рівноапостольна велика княгиня російська Ольга», – можна прочитати в так званому православному календарі російських церковників.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

Довідка. Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.

Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся до сих пір.

Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.