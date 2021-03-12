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    Не захотіли дражнити росіян? Княгиню Ольгу видалили із сайту Всесвітного економічного форуму

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    Росія намагається присвоїти історію хрещення України-Русі - Не захотіли дражнити росіян? Княгиню Ольгу видалили із сайту Всесвітного економічного форуму
    Росія намагається присвоїти історію хрещення України-Русі
    Фото: Петро Порошенко/Facebook

    Всесвітній економічний форум видалив статтю про княгиню Ольгу замість того, щоб виправити

    Із сайту Всесвітнього економічного форуму зник фрагмент статті про шістьох жінок, що змінили світову історію, у якому українську княгиню Ольгу назвали «першим російським монархом», а Київську Русь – «предком сучасної Росії», її ж чоловіка князя Ігоря помилково перейменували в Івана.

    Згадку про княгиню Ольгу повністю прибрали, і змінили назву статті: тепер вона називається просто «Жінки в історії, які змінили світ…». Хоч у лінку досі вказано, що йдеться про шістьох жінок, стаття розповідає лише про п’ятьох.

    «Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості», – такий напис з’явився під заголовком та над текстом матеріалу 11 березня.

    Хоч стаття з’явилася на сайті Всесвітнього економічного форуму ще 8 березня, увагу українців вона привернула 11 березня. Низка політиків написала про викривлення історії в матеріалі цієї міжнародної неурядової організації. Всесвітній економічний форум видалив статтю замість того, щоб виправити. Додаткових заяв щодо цього не було.

    Росія намагається присвоїти історію хрещення України-Русі. Московський патріархат «привласнив» княгиню Київської Русі Ольгу, назвавши її «росіянкою». «Свята рівноапостольна велика княгиня російська Ольга», – можна прочитати в так званому православному календарі російських церковників.

    Раніше президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

    Довідка. Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.
    Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся до сих пір.
    Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.
    Теги: історія Русь жінка
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