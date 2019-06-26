Нефьодов допустив запуск митної служби через 2,5 місяці



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Переможець конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби Максим Нефьодов Фото: Главком

За словами Нефьодова, до початку роботи служби слід зареєструвати юридичну особу нового відомства

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на главу Державної митної служби, вважає реалістичним повноцінний запуск служби через 2,5 місяці.

Про це він повідомив в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Старт, тобто переведення мінімум 30% персоналу - десь через 2,5 місяці реалістично», - сказав Нефьодов.

Кандидатур на посади заступників поки немає, додав він.

За словами Нефьодова, до початку роботи служби слід зареєструвати юридичну особу нового відомства, а також необхідне прийняття Кабміном низки рішень щодо нової структури.

«До цього - реєстрація юрособи ... затвердження кошторису, граничної чисельності, нова структура і штатний розпис. Потім - постанова про утворення територіальних органів ДМС, положення про регіональні митниці, реєстрація відповідних юросіб. І нарешті - окреме розпорядження про початок роботи», - сказав він.

Як повідомляв «Главком», 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Його переможцем став Максим Нефьодов.