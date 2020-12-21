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    Водіїв попередили про снігопади у трьох областях

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    В Укравтодорі запевняють, що&nbsp;&nbsp;проїзд основними дорогами забезпечений - Водіїв попередили про снігопади у трьох областях
    В Укравтодорі запевняють, що  проїзд основними дорогами забезпечений

    У Луганській, Донецькій та Запорізькій областях випало до трьох см снігу

    В Україні на ранок понеділка, 21 грудня, у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях випало до трьох см снігу. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

    Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечений.

    «Станом на 6.00 21 грудня місцями слабкий сніг. У центральних, північних та деяких південних областях туман. Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігається туман та сніг, мокре, на решті – сухе», ─ повідомили дорожники.

    Наголошується, що на більшості перевальних ділянок доріг ─ без опадів, лише у Івано-Франківській області мряка. Покриття мокре, на Закарпатті - сухе.

    «На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ─ запевнили дорожники.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, перший день цього тижня, 21 грудня, принесе сніг на Лівобережжя України, вранці в країні ─ тумани, місцями на дорогах ─ ожеледиця, температура повітря вдень підніматиметься до +6 градусів.

    Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.

    Теги: прогноз погоди дороги водій снігопад повітря
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