Водіїв попередили про снігопади у трьох областях

У Луганській, Донецькій та Запорізькій областях випало до трьох см снігу

В Україні на ранок понеділка, 21 грудня, у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях випало до трьох см снігу. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечений.

«Станом на 6.00 21 грудня місцями слабкий сніг. У центральних, північних та деяких південних областях туман. Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігається туман та сніг, мокре, на решті – сухе», ─ повідомили дорожники.

Наголошується, що на більшості перевальних ділянок доріг ─ без опадів, лише у Івано-Франківській області мряка. Покриття мокре, на Закарпатті - сухе.

«На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ─ запевнили дорожники.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, перший день цього тижня, 21 грудня, принесе сніг на Лівобережжя України, вранці в країні ─ тумани, місцями на дорогах ─ ожеледиця, температура повітря вдень підніматиметься до +6 градусів.

Раніше повідомлялося, що антициклон 22-25 грудня принесе короткочасне похолодання.