Негода в Індії: 34 людини загинули, 57 поранених



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Влада проводить масштабні рятувальні операції в Уттар-Прадеш

В результаті пилових бур, гроз та дощів в індійських штатах Уттар-Прадеш і Мадх'я-Прадеш загинуло щонайменше 34 людини.

Про це повідомляє Anadolu.

За даними місцевих властей, 26 людей загинули в штаті Уттар-Прадеш, 8 - в Мадх'я-Прадеш. Також повідомляється про 57 поранених.

Влада проводить масштабні рятувальні операції в Уттар-Прадеш. Згідно з офіційними даними, в регіоні зруйновано 16 будинків.

Наголошується, що в штаті Мадх'я-Прадеш спостерігається гостра нестача питної води, через що відбуваються збройні зіткнення між місцевими жителями.

Нагадаємо, раніше піщана буря накрила Єгипет. Влада країни попросила громадян не залишати без потреби своїх домівок.

Також повідомлялося, що на початку травня цього року індійськими штатами в Уттар-Прадеш і Раджастхан прокотилася потужна піщана буря з ураганом. Тоді через стихію загинули 143 людини.