Негода в Україні: на Луганщині майже повністю відновили електропостачання

Частково знеструмленим залишається лише населений пункт Ракитівка

На підконтрольній Україні території Луганської області відновили електропостачання майже всім абонентам, що залишилися без світла через негоду 24-25 грудня. Про це заявило «Луганське енергетичне об’єднання» у Facebook. Згідно з повідомленням, станом на вечір 25 грудня частково знеструмленим залишався лише населений пункт



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Ремонт ліній електропостачання, архівне фото

Частково знеструмленим залишається лише населений пункт Ракитівка

На підконтрольній Україні території Луганської області відновили електропостачання майже всім абонентам, що залишилися без світла через негоду 24-25 грудня.

Про це заявило «Луганське енергетичне об’єднання» у Facebook.

Згідно з повідомленням, станом на вечір 25 грудня частково знеструмленим залишався лише населений пункт Ракитівка.

У «Луганському енергетичному об’єднанні» нагадали, що через сніг та сильний вітер вранці 25 грудня без світла перебували майже 500 абонентів на територіях обслуговування Новопсковського, Сватівського та Кремінського районів електричних мереж.

Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, і до неділі, 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів, а на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині і Луганщині 0+4 градуси.