Негода в Україні: знеструмленими залишаються майже 700 населених пунктів

Найбільше населених пунктів знеструмлено в Одеській області

Через негоду в Україні знеструмленими залишаються майже 700 населених пунктів у шести областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «Повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинський, Донецькій та Сумській областях. Залишаються знеструмленими 688 населених



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Негода в Україні

Найбільше населених пунктів знеструмлено в Одеській області

Через негоду в Україні знеструмленими залишаються майже 700 населених пунктів у шести областях.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинський, Донецькій та Сумській областях. Залишаються знеструмленими 688 населених пунктів (Одеська - 470, Черкаська - 155, Чернігівська - 48, Полтавська - 10, Кіровоградська - 4, Миколаївська - 1)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на вечір 19 січня в Одеській області повністю відновлено електропостачання у м. Ізмаїл, у м. Арциз відновлено електропостачання всіх об’єктів життєзабезпечення, залишається відновити електропостачання 5 багатоповерхових будинків.

Також повідомляється, що у м. Кілія відновлено електропостачання пологового будинку і лікарні, а житловий сектор залишається без електропостачання. Також продовжуються роботи з відновлення електропостачання у Вилково.

Раніше повідомлялося, що кілька трас Одещини сьогодні відкрили для руху.

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