Негода в Україні: знеструмленими залишаються майже 700 населених пунктів
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Найбільше населених пунктів знеструмлено в Одеській області
Через негоду в Україні знеструмленими залишаються майже 700 населених пунктів у шести областях.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Повністю відновлено енергопостачання населених пунктів у Вінницькій, Волинський, Донецькій та Сумській областях. Залишаються знеструмленими 688 населених пунктів (Одеська - 470, Черкаська - 155, Чернігівська - 48, Полтавська - 10, Кіровоградська - 4, Миколаївська - 1)», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на вечір 19 січня в Одеській області повністю відновлено електропостачання у м. Ізмаїл, у м. Арциз відновлено електропостачання всіх об’єктів життєзабезпечення, залишається відновити електропостачання 5 багатоповерхових будинків.
Також повідомляється, що у м. Кілія відновлено електропостачання пологового будинку і лікарні, а житловий сектор залишається без електропостачання. Також продовжуються роботи з відновлення електропостачання у Вилково.
Раніше повідомлялося, що кілька трас Одещини сьогодні відкрили для руху.
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