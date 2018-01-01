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    Події в Україні

    У МВС показали «трансформера», який прибирає сніг на Черкащині

    Наслідки потужних снігопадів на трасі «Київ–Одеса» долають нестандартно
    Міністерство внутрішніх справ  на своїй офіційній сторінці у Twitter оприлюднило відеозапис процесу прибирання снігу на черкаській території траси «Київ–Одеса». «Впевнені, що ви не бачили такого «трансформера». Це шляхопрокладач БАТ з Кіровоградщини допомагає долати наслідки складних погодних умов на трасі
    • Сьогодні, 15:28
    • Розсилка
    Траса Київ-Одеса
    Фото з відкритих джерел
    Траса Київ-Одеса

    Наслідки потужних снігопадів на трасі «Київ–Одеса» долають нестандартно

    Міністерство внутрішніх справ  на своїй офіційній сторінці у Twitter оприлюднило відеозапис процесу прибирання снігу на черкаській території траси «Київ–Одеса».

    «Впевнені, що ви не бачили такого «трансформера». Це шляхопрокладач БАТ з Кіровоградщини допомагає долати наслідки складних погодних умов на трасі Київ–Одеса у Черкаській області», — йдеться у повідомленні.

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