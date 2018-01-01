У МВС показали «трансформера», який прибирає сніг на Черкащині

Наслідки потужних снігопадів на трасі «Київ–Одеса» долають нестандартно

Міністерство внутрішніх справ на своїй офіційній сторінці у Twitter оприлюднило відеозапис процесу прибирання снігу на черкаській території траси «Київ–Одеса». «Впевнені, що ви не бачили такого «трансформера». Це шляхопрокладач БАТ з Кіровоградщини допомагає долати наслідки складних погодних умов на трасі