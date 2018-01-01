У МВС показали «трансформера», який прибирає сніг на Черкащині
- Сьогодні, 15:28
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Фото з відкритих джерел
Траса Київ-Одеса
Наслідки потужних снігопадів на трасі «Київ–Одеса» долають нестандартно
Міністерство внутрішніх справ на своїй офіційній сторінці у Twitter оприлюднило відеозапис процесу прибирання снігу на черкаській території траси «Київ–Одеса».
«Впевнені, що ви не бачили такого «трансформера». Це шляхопрокладач БАТ з Кіровоградщини допомагає долати наслідки складних погодних умов на трасі Київ–Одеса у Черкаській області», — йдеться у повідомленні.
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Впевнені, що ви не бачили такого "трансформера"— МВС України (@MVS_UA) 19 января 2018 г.
Це шляхопрокладач БАТ з Кіровоградщини допомагає долати наслідки складних погодних умов на трасі Київ – Одеса у Черкаській області pic.twitter.com/Wff6InbLi9
Раніше повідомлялося, що Нацполіція України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на 19 січня.