Ситуація на дорогах Одещини: кілька трас відкрили для руху
- Сьогодні, 15:01
-
Розсилка
Фото з відкритих джерел
Обмеження діяли внаслідок складних погодних умов у Одеській області
Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що з 11.00 години 19 січня 2018 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:
Читайте також
- М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000- км 70+127;
- М-27 Одеса – Чорноморськ км 0+000- км 22+564;
- Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубинове - /М-05/, км 107+500- км 156+889;
- Р-55 Одеса-Вознесенськ-НовийБуг, км 0+000-км 104+860.
Раніше повідомлялося, що Нацполіція України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на 19 січня.