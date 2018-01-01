Ситуація на дорогах Одещини: кілька трас відкрили для руху

Обмеження діяли внаслідок складних погодних умов у Одеській області

Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що з 11.00 години 19 січня 2018 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення: [READ_MORE] - М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000- км 70+127; - М-27 Одеса – Чорноморськ км



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Фото з відкритих джерел

Обмеження діяли внаслідок складних погодних умов у Одеській області

Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що з 11.00 години 19 січня 2018 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

- М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000- км 70+127;

- М-27 Одеса – Чорноморськ км 0+000- км 22+564;

- Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубинове - /М-05/, км 107+500- км 156+889;

- Р-55 Одеса-Вознесенськ-НовийБуг, км 0+000-км 104+860.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на 19 січня.