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    Події в Україні

    Ситуація на дорогах Одещини: кілька трас відкрили для руху

    Обмеження діяли внаслідок складних погодних умов у Одеській області
    Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що з 11.00 години 19 січня 2018 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення: [READ_MORE] - М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000- км 70+127; - М-27 Одеса – Чорноморськ км
    • Сьогодні, 15:01
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    Фото з відкритих джерел

    Обмеження діяли внаслідок складних погодних умов у Одеській області

    Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що з 11.00 години 19 січня 2018 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

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    - М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000- км 70+127;
    - М-27 Одеса – Чорноморськ км 0+000- км 22+564;
    - Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубинове - /М-05/, км 107+500- км 156+889;
    - Р-55 Одеса-Вознесенськ-НовийБуг, км 0+000-км 104+860.

    Раніше повідомлялося, що Нацполіція України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на 19 січня.

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