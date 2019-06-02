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    Негода залишила без світла майже 200 населених пунктів в Україні

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    Негода залишила без світла майже 200 населених пунктів в Україні

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Через погіршення погоди в Україні на ранок 2 червня знеструмлено майже 200 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що в ніч на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях. Зокрема, Полтавська - 46, Київська - 40, Вінницька - 38, Черкаська - 35, Кіровоградська - 15, Дніпропетровська - 5 та Сумська - 5 населених пунктів.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що 2 червня західні області заллють дощі, а в східних і південних регіонах очікується суха і спекотна погода. Сильні зливи та грози очікуються у південній частині Київської області, а також у Черкаській та Полтавській областях. Синоптики відзначають, що при такій ситуації можуть бути короткострокові, але дуже сильні зливи, град та шквали.

    У південних і східних, а також у більшості центральних областей стовпчики термометрів піднімуться до +33.

     

    електроенергія ремонт аварія вітер негода
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