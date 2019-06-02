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    Події в Україні

    Сьогодні більшу частину території України накриють грозові дощі

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    <p>У Києві сьогодні очікуються грозові дощі, температура повітря вдень від +25 до +27 градусів</p> - Сьогодні більшу частину території України накриють грозові дощі

    У Києві сьогодні очікуються грозові дощі, температура повітря вдень від +25 до +27 градусів

    Фото: Главком

    Мінлива хмарність без опадів буде лише в деяких західних, південних і частині східних областей

    У неділю, 2 червня, у більшості областей України прогнозуються грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Мінлива хмарність без опадів очікується лише в деяких західних, південних і частині східних областей. Температура в цих регіонах вдень становитиме від +23 до +32 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +11 градусів.

    На півночі країни синоптики прогнозують дощі з грозами, температура вдень від +26 до +32 градусів, вночі від +15 до +18.

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    Центральні регіони України також накриють дощі з грозами. Незважаючи на опади, температура тут підніметься до 29 градусів з позначкою «плюс». Вночі трохи похолодає - від +14 до +17 градусів. 

    У Києві сьогодні очікуються грозові дощі, температура повітря вдень від +25 до +27 градусів.

    Нагадаємо, вчора під час найбільшого етно-рок-фестивалю України Kozak Fest негода спричинила обвал даху сцени.

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