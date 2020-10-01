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    Негода залишила без світла села у дев’яти областях

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    Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання&nbsp; - Негода залишила без світла села у дев’яти областях
    Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання 

    162 населених пункти залишились без електроенергії

    Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населених пункти у дев’яти областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 30 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населених пункти у дев’яти областях, а саме: Луганська – 52, Київська – 43, Чернігівська – 18, Кіровоградська – 15, Черкаська – 13, Донецька – 10, Житомирська – 5, Дніпропетровська – 3 та Сумська – 3», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Також нагадаємо, що у Києві ураганний вітер наробив лихаЯк повідомлялося, сьогодні у Києві дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

    Крім того, за прогнозами синоптикв Україну продовжать заливати дощі

    Напередодні синоптики розповіли, яким буде перший день жовтня.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні

     

    ДСНС електроенергія вітер негода дощ
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