Негода залишила без світла села у дев’яти областях



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Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання

162 населених пункти залишились без електроенергії

Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населених пункти у дев’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 30 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населених пункти у дев’яти областях, а саме: Луганська – 52, Київська – 43, Чернігівська – 18, Кіровоградська – 15, Черкаська – 13, Донецька – 10, Житомирська – 5, Дніпропетровська – 3 та Сумська – 3», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також нагадаємо, що у Києві ураганний вітер наробив лиха. Як повідомлялося, сьогодні у Києві дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

Крім того, за прогнозами синоптикв Україну продовжать заливати дощі.

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