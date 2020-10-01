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    Події в Україні

    Прогноз погоди на четвер: Україну продовжать заливати дощі

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    Дощі та грози не залишають територію України - Прогноз погоди на четвер: Україну продовжать заливати дощі
    Дощі та грози не залишають територію України

    У Києві сьогодні температура вдень становитиме 16-18°

    Сьогодні, 1 жовтня, в Україні збережеться дощова погода, денна температура становитиме 14-19° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «1 жовтня хмарно. В Україні пройдуть дощі, окремі грози; в Карпатському регіоні сильні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Вітер у четвер очікується південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-13°.

    У Києві сьогодні також дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

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    Напередодні повідомлялося, що у Києві дощитиме чотири дні: дорожники готуються до підтоплень.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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