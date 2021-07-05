Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)

Рятувальники дві години боролися з пожежею у складській будівлі

У неділю, 4 липня, ввечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. Азербайджанській, 25 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події одразу ж було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що сталося загорання перекриття одноповерхової складської будівлі розміром 20х60 м на площі 300 кв. м окремими осередками.

О 21:51 пожежу було локалізовано на площі 300 кв. м, а о 22:05 – ліквідовано.

Гасіння пожежі ускладнювалось великим горючим навантаженням складу та відсутністю найближчих пожежних гідратів, тож рятувальникам доводилось витрачати час на прокладання магістральних ліній.

На пожежі було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.