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    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)

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    Сталося загорання перекриття одноповерхової складської будівлі&nbsp; - Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Сталося загорання перекриття одноповерхової складської будівлі 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники дві години боролися з пожежею у складській будівлі

    У неділю, 4 липня, ввечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. Азербайджанській, 25 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події одразу ж було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що сталося загорання перекриття одноповерхової складської будівлі розміром 20х60 м на площі 300 кв. м окремими осередками.

    О 21:51 пожежу було локалізовано на площі 300 кв. м, а о 22:05 – ліквідовано.

    Гасіння пожежі ускладнювалось великим горючим навантаженням складу та відсутністю найближчих пожежних гідратів, тож рятувальникам доводилось витрачати час на прокладання магістральних ліній.

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    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)
    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)

    На пожежі було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Масштабна пожежа в Києві: палали склади з горючими матеріалами (фото)