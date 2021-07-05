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    Україну накриє дощами з грозами та градом: прогноз погоди на 5 липня

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    У понеділок, 5 липня, опади очікуються в усіх регіонах - Україну накриє дощами з грозами та градом: прогноз погоди на 5 липня
    У понеділок, 5 липня, опади очікуються в усіх регіонах

    Денна температура становитиме не вище 30 градусів

    В Україні триває сезон літніх дощів, які приніс черговий циклон. У понеділок, 5 липня, опади очікуються в усіх регіонах, місцями будуть зливи з грозою, градом та шквалами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

    «Понеділок синоптичний відкриватиме в Україні циклон, що вже крутиться на півдні і навіть зараз періодично поливає дощем і гримить. 5 липня у більшості областей цей циклон зумовить короткочасні грозові дощі. Хіба що на північному сходу - без істотних опадівм, - зазначила Наталія Діденко.

    Денна температура 5 липня становитиме переважно 25-29 градусів. У західних регіонах буде прохолодніше – 23-27 градусів.

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    У Києві, за прогнозами, можливий дощ. Але його може «відігнати« антициклон. Удень стовпчики термометрів показуватимуть до 27 градусів.

    «Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться. На Івана (7 липня – ред.) дощі найбільш ймовірні у західній частині України», - повідомила Наталія Діденко.

    Теги: прогноз погоди спека дощ
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    Україну накриє дощами з грозами та градом: прогноз погоди на 5 липня