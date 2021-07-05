Україну накриє дощами з грозами та градом: прогноз погоди на 5 липня
Денна температура становитиме не вище 30 градусів
«Понеділок синоптичний відкриватиме в Україні циклон, що вже крутиться на півдні і навіть зараз періодично поливає дощем і гримить. 5 липня у більшості областей цей циклон зумовить короткочасні грозові дощі. Хіба що на північному сходу - без істотних опадівм, - зазначила Наталія Діденко.
Денна температура 5 липня становитиме переважно 25-29 градусів. У західних регіонах буде прохолодніше – 23-27 градусів.
У Києві, за прогнозами, можливий дощ. Але його може «відігнати« антициклон. Удень стовпчики термометрів показуватимуть до 27 градусів.
«Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться. На Івана (7 липня – ред.) дощі найбільш ймовірні у західній частині України», - повідомила Наталія Діденко.