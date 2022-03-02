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    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується

    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується
    фото: facebook/ДСНС України у Житомирській області

    Повністю зруйновані 3 одноповерхові магазини, 1 пошкоджено

    Внаслідок ворожого обстрілу житлових будинків у Житомирі загинули троє людей, 16 осіб, серед яких 7 дітей, отримали травми та госпіталізовані до лікарень. Внаслідок вибуху зруйновано та пошкоджено 10 приватних житлових будинків. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Житомирській області.

    «Після нічної атаки ворога і є жертви серед цивільного населення: внаслідок вибухів 3 осіб загинуло та 16 осіб, серед яких 7 дітей, отримали травми та госпіталізовані до лікарень. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, які під час вибуху укривалися у підвальному приміщенні та були заблоковані», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, внаслідок вибуху зруйновано та пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х виникли пожежі). Повністю зруйновані 3 одноповерхові магазини, 1 пошкоджено. Вибуховою хвилею знищені скло та вікна у різних корпусах другої міської лікарні.

    Загоряння у приватних будинках ліквідовано. Аварійно- рятувальні роботи тривають. Наразі на місці події працюють 3 одиниці техніки ДСНС та 20 рятувальників.

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    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується
    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується
    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується
    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується
    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується
    фото: facebook/ДСНС України у Житомирській області

    Близько 11:45 рятувальники повідомили, що з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки.

    Нагадаємо, авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти.

    Також, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки.

    Теги: Росія окупанти ДСНС діти війна обстріл Житомир Україна населення час
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    Обстріл житлових будинків у Житомирі: кількість жертв збільшується