Зеленський звернувся до Путіна: Чого ти боїшся?

«Іди геть з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний»

Президент Володимир Зеленський у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.

«Іди геть з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як із Макроном, Шольцом – я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?» – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.

Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

Додамо, що 3 березня розочався другий раунд переговорів між Україною та РФ. Тим часом російські загарбники продовжують бомбити українські міста та вбивати мирних українців.

Так, під час авіаудару по Чернігову загинули понад 20 мирних мешканців.

Крім того окупанти мінують Херсон.

Також російські окупанти нанесли авіаудар по ТЭЦ і вокзалу Охтирки.

Додамо, що військові РФ обстріляли лікарню у Василівці. Є загиблі.

В Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина.

Водночас у СБУ кажуть, що наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон.

У Генштабі повідомили, що окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ.

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