Нелегали захопили аеропорт у Франції
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Протестувальники закликали прем’єр-міністра надати їм усім легальний статус
У Франції сотні нелегальних мігрантів захопили Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Мігранти перешкоджають посадці пасажирів, вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Едуардом Філіппе та закликають покласти край депортаціям.
Протестувальники закликали Air France «припинити будь-яку фінансову, матеріально-технічну або політичну участь у депортаціях».
За інформацією видання Daily Mail, один із мігрантів вигукував: «Франція не належить французам! Кожен має право бути тут!».
#Breaking: Just in - Reports that undocumented immigrants are protesting in the Charles de Gaulle Airport in #Paris right now and won't let people board their flights until they meet and talk with with the prime minister Édouard Philippe of #France, Riot CRS police on the scene. pic.twitter.com/fextoWCs6S— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 19 травня 2019 р.
Видання уточнює, що це були члени організації, яка називає себе найбільшим союзом нелегальних іммігрантів у Франції, або «чорними жилетами». Протестувальники закликали прем’єр-міністра надати їм усім легальний статус.