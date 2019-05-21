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    Нелегали захопили аеропорт у Франції

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    Нелегали захопили аеропорт у Франції

    Протестувальники закликали прем’єр-міністра надати їм усім легальний статус

    У Франції сотні нелегальних мігрантів захопили Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Мігранти перешкоджають посадці пасажирів, вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Едуардом Філіппе та закликають покласти край депортаціям.

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    Протестувальники закликали Air France «припинити будь-яку фінансову, матеріально-технічну або політичну участь у депортаціях».

    За інформацією видання Daily Mail, один із мігрантів вигукував: «Франція не належить французам! Кожен має право бути тут!».

    Видання уточнює, що це були члени організації, яка називає себе найбільшим союзом нелегальних іммігрантів у Франції, або «чорними жилетами». Протестувальники закликали прем’єр-міністра надати їм усім легальний статус.

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