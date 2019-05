Нелегали захопили аеропорт у Франції

Протестувальники закликали прем’єр-міністра надати їм усім легальний статус

У Франції сотні нелегальних мігрантів захопили Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Мігранти перешкоджають посадці пасажирів, вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Едуардом Філіппе та закликають покласти край депортаціям.

Протестувальники закликали Air France «припинити будь-яку фінансову, матеріально-технічну або політичну участь у депортаціях».

За інформацією видання Daily Mail, один із мігрантів вигукував: «Франція не належить французам! Кожен має право бути тут!».

#Breaking: Just in - Reports that undocumented immigrants are protesting in the Charles de Gaulle Airport in #Paris right now and won't let people board their flights until they meet and talk with with the prime minister Édouard Philippe of #France, Riot CRS police on the scene. pic.twitter.com/fextoWCs6S