В аеропорту Львова екстрено сів літак з Туреччини
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У Львові екстрено приземлився пасажирський лайнер з Туреччини
Фото: Varta 1
За інформацією ЗМІ, у літаку спрацювала система подачі кисню в салон
У суботу, 18 травня, у львівському аеропорту екстрену посадку здійснив літак з Туреччини.
Про це повідомляє Varta 1.
Зазначається, що аварійну посадку здійснив рейс BKV2170 Анталія-Львів, Boeing 737-400 UR-CQX. У літаку спрацювала система подачі кисню в салон.
«О 14:45 в аеропорту Львів зробив аварійне приземлення літак з Анталії. Є інформація, що сталася розгерметизація салону», - розповіли джерела.
Відомостей про постраждалих немає. Обставини події уточнюються.
Напередодні у празькому аеропорту ім. Вацлава Гавела сталася надзвичайна подія - зачепилися два літаки.