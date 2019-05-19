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    Події в Україні

    В аеропорту Львова екстрено сів літак з Туреччини

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    <span>У Львові екстрено приземлився пасажирський лайнер з Туреччини</span> - В аеропорту Львова екстрено сів літак з Туреччини
    У Львові екстрено приземлився пасажирський лайнер з Туреччини
    Фото: Varta 1

    За інформацією ЗМІ, у літаку спрацювала система подачі кисню в салон

    У суботу, 18 травня, у львівському аеропорту екстрену посадку здійснив літак з Туреччини.

    Про це повідомляє Varta 1.

    Зазначається, що аварійну посадку здійснив рейс BKV2170 Анталія-Львів, Boeing 737-400 UR-CQX. У літаку спрацювала система подачі кисню в салон.

     «О 14:45 в аеропорту Львів зробив аварійне приземлення літак з Анталії. Є інформація, що сталася розгерметизація салону», - розповіли джерела.

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    Відомостей про постраждалих немає. Обставини події уточнюються.

    Напередодні у празькому аеропорту ім. Вацлава Гавела сталася надзвичайна подія - зачепилися два літаки.

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