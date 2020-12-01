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    Нещадний суд. Активістку організації Femen оштрафували за атаку Зеленського на виборчій дільниці

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    &laquo;Нещадніше Оболонського суду&nbsp;&ndash;&nbsp;тільки &laquo;Оболонське пиво&raquo;, ─ зауважили в&nbsp;Femen - Нещадний суд. Активістку організації Femen оштрафували за атаку Зеленського на виборчій дільниці
    «Нещадніше Оболонського суду – тільки «Оболонське пиво», ─ зауважили в Femen

    Оболонський районний суд Києва оштрафував жінку на 85 гривень за дрібне хуліганство

    Активістку організації Femen, яка задерла спідницю перед президентом Володимиром Зеленським на виборчій дільниці, покарали. Про це повідомили виданню «Страна.ua» в організації.

    У Femen розповіли, що Оболонський районний суд Києва оштрафував жінку на 85 гривень за дрібне хуліганство. «Нещадніше Оболонського суду – тільки «Оболонське пиво», ─ зауважили в організації.

    Нагадаємо, 25 жовтня на виборчій дільниці президента Зеленського атакувала активістка Femen.

    Коли Зеленський з дружиною йшли до дільниці, з натовпу вискочила дівчина. На ній була спідниця червоного кольору, яку вона підняла. На зворотному боці був напис «Zexist». Дівчина була без спідньої білизни. Все тривало кілька секунд, дівчину скрутила охорона президента.

    Тоді ж поліція склала на активістку Femen адмінпротокол за хуліганство.

    Теги: суд штраф поліція жінка Femen охорона
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