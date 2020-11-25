Дівчина роздяглася догола перед вікнами Зеленського (фото)

Оголена дівчина залізла на кулю перед будівлею Офісу президента

Сьогодні, 25 листопада, перед Офісом президента оголена дівчина влаштувала незвичну акцію протесту.

Про це повідомляє УНН.

Близько 11:10 дівчина підійшла до другого під’їзду будівлі Офісу президента, оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи. При цьому дівчина вигукувала «Геть насильство».

Правоохоронці затримали її.

Наразі конкретна мета акції дівчини невідома.

Дівчину вже порівняли з відомою картиною «Дівчина на кулі» роботи Пабло Пікассо.

Нагадаємо, 25 жовтня на виборчій дільниці в Києві президента України Володимира Зеленського атакувала дівчина з Femen.

Нагадаємо, щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня проводиться міжнародна кампанія «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. Акція в Україні стартує 25 листопада в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.

Сьогодні у Києві відбудуться два перформанси у рамках старту міжнародної акції «16 днів проти насильства».