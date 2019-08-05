Нестача дизпалива може призвести до транспортного колапсу на залізниці і втрати врожаю, - ЗМІ



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Фото: 5 канал

Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю

Один із найбільших постачальників дизельного палива в Україні Wexler Group із 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. Цим трубопроводом в Україну імпортувалося 41% усього споживаного Україною дизельного палива. Про це йдеться у статті-розслідуванні 5 каналу.

Виходячи з даних експертів, опитаних журналістами, проблема, яка виникла, показала, що Україна так і не досягла енергетичної безпеки. Уряд повинен негайно шукати способи компенсувати обсяги ринку.

«Проблема в тому, що ми тривалий час покладалися на Росію. Ось виникає проблема – і у нас паливна криза. Купити можна в будь-якій країні світу, як альтернатива – це Білорусь і Туреччина, перспективний ринок також в Азербайджані. Але тут уже питання: яка буде ціна і на яких умовах будуть відбуватися поставки», – сказав в матеріалі економіст Олександр Охріменко.

За словами Охріменка, в цій ситуації важливо на затягувати, а якомога швидше вирішити питання, піднявши його на найвищому державному рівні.

«Якщо говорити про постачання палива по залізниці, то нагадаю, що» Укрзалізниця» – це державна установа, підпорядкована уряду. Відповідно, саме уряд повинен цим займатися. Так само – Мінінфраструктури. Ці дві організації, на чолі з керівниками країни повинні придумати розумний план виходу з цієї ситуації. Цю проблему потрібно вирішувати тільки на державному рівні», – заявив економіст.

Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю.

Як повідомлялося раніше, цього року в Україні очікується рекордний урожай зернових.