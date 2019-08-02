Керівник Укрзалізниці заявив про блокування усіх тендерів на купівлю дизпалива



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УЗ йде на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою

Тендери на купівлю дизельного паливо, які оголосила Укрзалізниця, заблокували скаргами окремих гравців ринку.

Про це повідомив у Facebook голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

«На сьогодні Укрзалізниці заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики.

Одразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції та погрози на нас не діють», - написав він.

За його словами, «в такій екстраординарній і критичній ситуації» УЗ йде на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою.

«2 роки тому ми вже мали подібний досвід. До процедури залучаємо СБУ та НАБУ як спостерігачів.

І для розуміння ситуації: 2 перехресні скарги компанія отримала в ніч перед аукціонами. Останню - о 23:53», - додав Кравцов.