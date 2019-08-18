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    Нетаньягу назвав головну мету свого візиту в Україну

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    Нетаньягу назвав головну мету свого візиту в Україну

    Нетаньягу в Україні підніме питання зони вільної торгівлі

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в ході державного візиту до України обговорить запуск зони вільної торгівлі між країнами та пенсійну угоду.

    Про це він заявив журналістам перед вильотом до України.

    Зокрема, Нетаньягу назвав візит важливим з точки зору того, що сотні тисяч громадян Ізраїлю, які є вихідцями з України, залишаються живою сполучною ланкою між двома країнами, і цей зв'язок потрібно зміцнювати.

    «Я маю намір обговорити з президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять прекрасні відносини між державами«, - додав Нетаньягу.

    Зазначимо, що це буде перший приїзд керівника ізраїльського уряду до Києва за 20 років. Минулий візит прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

    Окрім того, він стане другим за рахунком іноземним лідером, який приїхав в Україну за президентства Зеленського. Першою була прем’єр-міністр Молдови Майя Санду.

    Як зазначають оглядачі, Нетаньягу неодмінно скористається сьогоднішньою зустріччю в інтересах передвиборчої кампанії своєї партії «Лікуд», тоді як українська сторона збирається залучити чинного прем’єра Ізраїлю до посередництва в складних переговорах з Володимиром Путіним.

    Наразі Нетаньягу чи не найчастіше з-поміж інших політиків загальносвітового рівня особисто зустрічається з Путіним і готовий стати посередником між Зеленським і президентом РФ.

    Джерело: РБК-Україна

    Ізраїль партії Володимир Зеленський Беньямін Нетаньягу
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