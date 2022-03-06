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    Росіянам доведеться ходити пішки: у дилерів закінчуються автівки

    Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo йдуть з російського ринку&nbsp; - Росіянам доведеться ходити пішки: у дилерів закінчуються автівки
    Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo йдуть з російського ринку 
    фото з відкритих джерел

    Вже зупинений АвтоВАЗ – виявилося, що навіть Lada не є повністю локалізованою моделлю

    Багатьом автосалонам У РФ вже скоро нічим стане торгувати. Причиною вторгнення путінських військ в Україну і шквал жорстких санкцій, яким зараз обкладають Росію з усього світу, повідомляє AutoNews.

    Через війну розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявили про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

    Стрімко падаючий курс рубля викликав у росіян високий попит на автомобілі, що призвело до стрімкого спустошення дилерських запасів. Крім зупинки імпорту на підприємствах російського автопрому порвалися логістичні ланцюжки. Тимчасово зупинений АвтоВАЗ – виявилося, що навіть Lada не є повністю локалізованою моделлю.

    За словами голови аналітичного агентства Автостат Сергія Целікова, популярних моделей за адекватними цінами у продажу у дилерів вже немає. При цьому, щоб повністю не спустошити салони, дилери переписують прайс-листи до «неприйнятних рівнів». І все одно знаходяться клієнти, які купують машини за цими цінами.

    Наприклад, Skoda Octavia в базовій комплектації в одному з небагатьох дилерських центрах пропонують 3,5 млн руб (36,5 тис. доларів). При цьому офіційний прайс на таку модель становить 1,725 млн руб (18 тис. доларів).

    У преміум-сегменті ціни взагалі досягли захмарних висот: залежно від моделі і комплектації підвищення цін на автомобілі BMW досягає 2 250 000 рублів (23,5 тис. доларів). Ціни на BMW 5-серії починаються з позначки 62 360 доларів. Тим часом постачання BMW в Росію припинені, як і виробництво на Калінінградському заводі «Автотор».

    За даними експертів, складські запаси у російських дилерів на цей момент практично повністю вичерпані. Про будь-яких довгострокових прогнозів мова взагалі не йде.

    Трохи краще йдуть справи з китайськими і корейськими авто, хоча дилери цих марок теж продають машини з величезними націнками.

    Раніше ми писали, що Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців.

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    Теги: Росія санкції війна торгівля бізнес машини автомобіль Україна Skoda Octavia Volkswagen Skoda АвтоВАЗ BMW Audi Land Rover Volvo Mazda
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    Росіянам доведеться ходити пішки: у дилерів закінчуються автівки