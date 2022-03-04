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    Microsoft йде із Росії

    Великий розробник програмного забезпечення Microsoft призупиняє продаж та надання послуг у Росії - Microsoft йде із Росії
    Великий розробник програмного забезпечення Microsoft призупиняє продаж та надання послуг у Росії
    фото з відкритих джерел

    У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну

    Техногігант Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну. Про це компанія заявила на сайті.

    «Як решта світу ми відчуваємо жах, злість та сум через звістки про війну в Україні та засуджуємо це невиправдане, незаконне та безпричинне вторгнення, скоєне Росією», – пише компанія.

    Microsoft заявляє, що внаслідок цього відсьогодні зупиняє всі продажі своїх продуктів та сервісів у Росії.

    Крім того, зазначає компанія, ведеться співпраця з урядами США, країн ЄС та Британії, аби зупинити багато напрямків своєї роботи на виконання запроваджених проти агресора санкцій.

    Компанія наголошує, що має найбільший вплив у сфері кібербезпеки та продовжує активно допомагати українським відомствам захищатися від російських кібератак, зокрема – на українські телеканали, цивільні сайти тощо.

    Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

    Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ, тепер великі мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

    Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

    А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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    Теги: ЄС Росія США санкції війна бізнес агресія протест напад технології Україна Apple Microsoft Lenovo
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    Microsoft йде із Росії