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    Невада оголосила перерву у підрахунку голосів на одну добу. У лідерах з мінімальним відривом Байден

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    Джо Байден - Невада оголосила перерву у підрахунку голосів на одну добу. У лідерах з мінімальним відривом Байден
    Джо Байден
    Фото:Matt Johnson/Flickr

    Після перерви будуть підраховані голоси, які надійшли поштою

    Виборча комісія штату оголосила перерву у підрахунку голосів до 9 години ранку 5 листопада. Наразі вже підраховано 86% голосів. Після відновлення роботи, комісія буде підраховувати голоси, які надійшли поштою.

    У Неваді з мінімальним відривом лідирує Джо Байден - 49,3%, Дональд Трамп має 48,3%. До Колегії виборників штат дає 6 голосів. 

    Також мінімальним є розрив між кандидатами у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. 

    3 листопада у США розпочалися вибори президента, виборці вже поставили рекорд з дострокового голосування -  поштою або заздалегідь прийшли на дільниці понад 100 з приблизно 239 мільйонів громадян.

    Наразі Трамп забезпечив собі 213 голосів виборників, а Байден - 224 голоси виборників. Доля виборів залежить від результату у так званих хитких штатах.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки. 

    Під час виступу у Білому домі Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    «Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги, ми зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.  

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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