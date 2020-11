Невада оголосила перерву у підрахунку голосів на одну добу. У лідерах з мінімальним відривом Байден

Виборча комісія штату оголосила перерву у підрахунку голосів до 9 години ранку 5 листопада. Наразі вже підраховано 86% голосів. Після відновлення роботи, комісія буде підраховувати голоси, які надійшли поштою.

У Неваді з мінімальним відривом лідирує Джо Байден - 49,3%, Дональд Трамп має 48,3%. До Колегії виборників штат дає 6 голосів.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:



All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2



