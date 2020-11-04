Невада оголосила перерву у підрахунку голосів на одну добу. У лідерах з мінімальним відривом Байден

Після перерви будуть підраховані голоси, які надійшли поштою

Виборча комісія штату оголосила перерву у підрахунку голосів до 9 години ранку 5 листопада. Наразі вже підраховано 86% голосів. Після відновлення роботи, комісія буде підраховувати голоси, які надійшли поштою.

У Неваді з мінімальним відривом лідирує Джо Байден - 49,3%, Дональд Трамп має 48,3%. До Колегії виборників штат дає 6 голосів.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:



All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2



1/2 — Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020

Також мінімальним є розрив між кандидатами у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині.

3 листопада у США розпочалися вибори президента, виборці вже поставили рекорд з дострокового голосування - поштою або заздалегідь прийшли на дільниці понад 100 з приблизно 239 мільйонів громадян.

Наразі Трамп забезпечив собі 213 голосів виборників, а Байден - 224 голоси виборників. Доля виборів залежить від результату у так званих хитких штатах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Під час виступу у Білому домі Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

«Це феноменальний результат, це перемога. Ми виграли ті штати, в яких і не очікували перемоги, ми зокрема, перемогли в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, а також у Вісконсині, який не дуже нам і потрібний, адже ми взяли Техас», – заявив Трамп.

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.