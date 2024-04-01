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Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура повітря підніметься до 24° тепла

1 квітня в Україні малохмарно, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У Карпатах та західних областях місцями пориви вітру до 17-22 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 5-10° тепла. На заході країни – 9-14° тепла.

Вдень температура коливатиметься від 19° до 24° тепла. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів очікується 14-19°.

Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня фото 1

На Київщині малохмарно. Опадів не передбачається. Вітер переважно південний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 5-10° тепла вночі та 19-24° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 8-10° тепла вночі та 21-23° тепла вдень.

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Теги: погода прогноз погоди вітер

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