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У Києві в останній день березня зафіксували два температурні рекорди

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Києві в останній день березня зафіксували два температурні рекорди
Температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня
фото з відкритих джерел

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня

У Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Про це у Фейсбуці повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

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Раніше повідомлялося, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари. Українцям порадили зачиняти вікна, тому що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

 

Теги: рекорд повітря погода

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