Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня

Вдень температура підніметься до 26° тепла

10 квітня в Україні очікується невелика хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу опадів не передбачається. Вітер переважно змінних напрямків, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 7-12° тепла. Вдень коливатиметься від 21° до 26° тепла.

У Карпатах та на узбережжі морів протягом дня очікується 17-22°.

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю до 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 7-12° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.