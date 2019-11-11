Невідомі пограбували будинок адвоката на Київщині та побили членів його сім'ї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався 8 листопада

Невідомі 8 листопада увірвалися в будинок адвоката Володимира Богатиря в Київській області, пограбували його і побили членів його сім'ї.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної асоціації адвокатів (НААУ).

Згідно з повідомленням, 8 листопада у приватний будинок на Київщині адвоката Богатиря увірвалася група невідомих у військовій формі, побила і зв'язала членів сім'ї, в тому числі дитину, і отримала доступ до досьє адвоката.

За цим фактом слідчі Обухівського відділу поліції Київської області відкрили кримінальне провадження і розпочали активні розшукові дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваних.

У повідомленні вказується, що метою злочинців було залякати адвоката, його сім'ю, отримати доступ до матеріалів адвокатських досьє та адвокатської таємниці.

НААУ зазначає, що тиск на адвокатів, порушення їхніх прав і гарантій професійної діяльності не мають належної реакції з боку правоохоронних органів, що в умовах неконтрольованого обігу зброї та розгулу злочинності призводить до системного скоєння злочинів і створює суспільну небезпеку.

Богатир є адвокатом колишнього депутата Верховної Ради Віталія Калюжного (Партія регіонів).

Як повідомлялось, на Житомирщині загинув адвокат Святослав Пархоменко, який був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Нагадаємо, раніше невідомі розстріляли адвоката з автоматів біля СІЗО в Кропивницькому.